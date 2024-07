Calciomercato Lazio, Lotito show: ufficiale il centrocampista, arriva dal Barcellona

CalcioWeb

La Lazio è una delle squadre più attive sul fronte calciomercato. Dopo le ufficialità di Noslin e Tchaouna, il club biacoceleste ha definito una trattativa per il centrocampo. La società biancoceleste, infatti, ha ingaggiato anche Cristobal Muñoz, nuovo rinforzo laziale, come reso noto dalla società in un comunicato apparso sul sito ufficiale.

“La S.S. Lazio informa di aver raggiunto un accordo per la stipula di un contratto di lavoro con il calciatore Cristobal Muñoz Lopez, proveniente dall’F.C. Barcelona”.

Chi è Cristobal Munoz

Centrocampista classe 2005, lo spagnolo, dopo aver fatto tutta la trafila nella cantera del Barcellona, approda a Roma. Muñoz potrebbe essere aggregato alla prima squadra per il ritiro di Auronzo di Cadore dove Marco Baroni avrà modo di valutarlo. E’ un centrocampista centrale di piede destro con capacità di giocare anche in zona di trequartista.

