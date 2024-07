Calciomercato Legnago, colpo di prospettiva per l’attacco: nome e dettagli

CalcioWeb

Il Legnago ha piazzato un colpo di calciomercato in prospettiva acquistando le prestazioni del classe 2006 Giovanni Cogo, che ha esordito appena quindicenne in Serie D con l’Este, dal settore giovanile della Lazio.

Il comunicato del club

“F.C. Legnago Salus comunica di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione dei diritti sulle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Cogo. Attaccante ambidestro, 17 anni compiuti da pochissimo, il ragazzo si è formato nel Settore Giovanile dell’Este, debuttando appena quindicenne in Serie D, nel settembre del 2022, trovando il gol sia in campionato sia nell’unica apparizione nella Coppa Italia di categoria. Nel gennaio 2023 si trasferisce alla Lazio, e con il club capitolino gioca nei campionati Under-17 e Under-18. Ora, passa dal biancoceleste al biancazzurro e vestirà la maglia numero 49: benvenuto“