Calciomercato Lumezzane, ufficiale l’arrivo di Marco Tremolada

Movimento importante di calciomercato in casa Lumezzane: il club ha annunciato l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Marco Tremolada in prestito dal Como Calcio per la stagione 2024/25.

Centrocampista classe 2004 nato a Monza è cresciuto nelle giovanili comasche con cui ha disputato il campionato Primavera segnando ventisette reti in quarantasette partite. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Renate segnando la prima rete nei professionisti proprio contro il Lumezzane nella sfida di andata, marcatura che consegnò i tre punti ai nerazzurri. In totale per Tremolada ventinove presenze nella prima stagione tra i professionisti con tre reti all’attivo.

Le parole del calciatore

“Ho voluto Lumezzane per l’ambizione che contraddistingue questa società e la fame di successi. – le prime parole in rossoblù di Marco Tremolada.

“La passata stagione al Saleri ho segnato il gol vittoria per il Renate, il mio primo tra i professionisti, adesso avrò modo di sdebitarmi con i tifosi”.

“Tremolada è un profilo che ci ha subito convinto, – dichiara il direttore sportivo Simone Pesce – calciatore dinamico che fa bene le due fasi, capace di abbinare la quantità alla qualità delle giocate, con ancora ampi margini di miglioramento. Nella passata stagione ha fatto bene a Renate, adesso è chiamato a confermarsi calandosi nella nostra realtà dove si arriva alla vittoria attraverso il gruppo”.