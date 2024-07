Calciomercato Mantova, ecco il colpaccio in attacco: Possanzini gongola

CalcioWeb

Mantova show sul calciomercato. La dirigenza è attivissima per la prossima stagione di Serie B e la squadra di Possanzini prende sempre più forma. Adesso è arrivata anche l’ufficialità: Mattia Aramu è un calciatore del Mantova.

“Professione fantasista. Mantova 1911 annuncia l’ingaggio del calciatore Mattia Aramu, trequartista classe 1995 proveniente dal Genoa.

Per Aramu parlano esperienza e numeri: 250 presenze e 45 gol in carriera, protagonista con le maglie di Venezia e Genoa della promozione dalla serie B alla serie A. Con la maglia del Venezia nella stagione 2021/2022 ha collezionato 33 presenze e 7 gol nella massima serie. In precedenza tanta serie B con le maglia di Trapani, Livorno, Pro Vercelli e Virtus Entella.

Mattia Aramu è stato ingaggiato dal Mantova con la formula del prestito con diritto di riscatto e questa mattina si è aggregato alla squadra nel ritiro di San Lorenzo Dorsino”, si legge sul sito del club.