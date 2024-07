Calciomercato, Marco Nasti verso un altro prestito in Serie B: una squadra in pole

CalcioWeb

L’attaccante Marco Nasti si è imposto nell’ultima stagione nel campionato di Serie B ed è considerato uno dei migliori attaccanti per il torneo cadetto. Dopo gli ultimi prestiti con le maglie di Cosenza e Bari, il calciatore classe 2003 è tornato al Milan.

Il club rossonero è sempre più indirizzato verso un nuovo prestito ed è già partita una vera e propria asta sul calciomercato per assicurarsi le prestazioni del calciatore.

La squadra in pole

Almeno 4-5 squadre si sono messe in fila per il 20enne ma una è in pole: la Reggiana. Il rapporto con il tecnico Viali potrebbe favorire la fumata bianca e la prossima settimana potrebbe rivelarsi già decisiva. Sul calciatore si sono registrati anche sondaggi dalla Serie A ma l’attaccante è indirizzato verso la Serie B per maturare esperienza.