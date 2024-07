CalcioWeb

Arriva un altro acquisto in casa Messina in questa sessione estiva di calciomercato. Il portiere Flavio Curtosi, classe 2004 che nella passata stagione ha raccolto ben 30 presenze in Serie D con la maglia del Notaresco, si lega al club biancoscudato fino al 2025.

Il comunicato del club

“L’Acr Messina comunica l’ingaggio del portiere Flavio Curtosi. Il classe 04′ ha firmato un contratto annuale che lo legherà al club biancoscudato fino al 30/06/2025.”