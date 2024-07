Calciomercato Milan, non solo Morata: contatti per un bomber protagonista a Euro 2024

CalcioWeb

Il Milan è leggermente in ritardo sul mercato, rispetto alle dirette concorrenti come Inter, Juventus e Napoli, ma i rossoneri sono pronti a recuperare il terreno perduto con la classica rincorsa che contraddistingue le sessioni di calciomercato del ‘Diavolo’ da metà luglio a metà agosto. Un mese di fuoco, è il caso di dirlo, con trattative serrata mirate a consegnare a Paulo Fonseca una squadra che risponda alle sue caratteristiche di gioco e che risulti anche in grado di competere con le rivali. E per farlo il Milan sta pensando a Niclas Fullkrug.

Calciomercato Milan, attaccante cercasi: Morata sì, ma non solo

Il reparto offensivo, nello spot di prima punta, è senza dubbio quello che necessità di maggiori rinforzi. Dopo l’addio di Giroud, il solo Jovic non rappresenta una garanzia, probabilmente, nemmeno come attaccante di scorta. Ecco, dunque, che i rossoneri sono pronti a chiudere per Alvaro Morata, l’attaccante che al Milan serve per completare un attacco titolare davvero intrigante. Ma non solo. L’idea sarebbe quella di chiudere anche per un bomber di scorta.

Tammy Abraham è l’alternativa stuzzicante dalla Serie A, ma la Roma vuole monetizzare e la richiesta di 20 milioni, per un calciatore rimasto fuori praticamente tre quarti della passata stagione per un brutto infortunio, sembrano tanti. Il Milan cerca uno sconto o una soluzione in prestito da definire con certezza a fine stagione, magari con garanzie fisiche date dal rendimento del calciatore. In questa situazione spunta fuori il nome di Niclas Fullkrug.

Fullkrug: la grana con il Borussia Dortmund e il costo del cartellino

Protagonista, anche se come riserva, della Germania a Euro 2024, della quale è stato il calciatore più decisivo insieme a Musiala, Fullkrug è l’ultimo nome accostato ai rossoneri. All’apice della sua carriera, 31 anni, fresco di finale di Champions League persa con il Borussia Dortmund, Fullkrug è un bomber atipico, un po’ grezzo tatticamente, ma abile nel fare gol tanto di piede quanto di testa, ben strutturato fisicamente e cattivo in area di rigore.

L’acquisto di Guirassy da parte del BVB ha indispettito, non poco, l’attaccante tedesco che pensa di veder ridotto il suo minutaggio. Il contratto in scadenza nel 2026, il costo del cartellino che si aggira intorno ai 20 milioni e la voglia di cimentarsi in un campionato come quello di Serie A potrebbero favorire la trattativa che porterebbe Fullkrug al Milan.