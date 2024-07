Calciomercato Milan, adesso si fa sul serio: non solo Morata, l’innesto in attacco è doppio

CalcioWeb

Scatto d’orgoglio del Milan. Le ultime critiche al club rossonero sulle strategie per il futuro hanno portato ad una reazioni dei dirigenti sul calciomercato e le mosse in attacco potrebbero portare ad una svolta sugli obiettivi per la prossima stagione.

Il mercato del Milan è entrato nel vivo e tre trattative sono considerate ai dettagli, più un’altra avviata per il reparto offensivo. In difesa è molto vicino l’arrivo di Strahinja Pavlovic del Salisburgo. A centrocampo il prescelto è Youssouf Fofana del Monaco.

I colpi in attacco

In attacco il Milan ha quasi definito l’affare Alvaro Morata, centravanti titolare della Nazionale spagnola e pronto al ritorno in Italia dopo l’esperienza alla Juventus. I rossoneri sono pronti a versare all’Atletico Madrid la clausola da 13 milioni di euro mentre per il calciatore è pronto un triennale fino al 2028 a 4,5 milioni a stagione.

Il tecnico Fonseca potrebbe alternare due moduli: il 4-3-3 e il 4-2-3-1 con Leao, Pulisic e Morata titolari e la variante Loftus-Cheek tra centrocampo e trequarti. Le alternative a Morata potrebbero essere addirittura 2. La prima è Jovic, già in organico, la seconda Tammy Abraham.

L’attaccante inglese è in uscita dalla Roma e le parti sono in contatto per valutare la fattibilità dell’operazione. L’ex Chelsea è una chiara richiesta di Fonseca. Il calciatore avrebbe dato già l’ok al trasferimento e l’ultimo ostacolo è rappresentato dalla richiesta economica dei giallorossi. Nella trattativa potrebbe rientrare una contropartita.