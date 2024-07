Calciomercato Milan, Morata: “torno in Italia?” L’attaccante risponde così

CalcioWeb

Alvaro Morata è stato uno dei protagonisti della vittoria della Spagna a Euro 2024 e il suo nome continua a circolare sul calciomercato. “L’ultima volta in finale siete andati voi, e io ho fatto il tifo per l’Italia: da voi ho tanti amici, e la mia famiglia (la moglie Alice Campello ndr) è italiana. Ma questa volta è toccato a noi”. Così, dai microfoni di Sky Sport, il capitano della Spagna.

“De la Fuente ha detto che finalmente adesso in Spagna verranno riconosciuti i miei meriti? – dice ancora Morata -. Ora non ci penso. Alla fine sono orgoglioso di quello che ho fatto in nazionale, non ho mai mollato e ho meritato di alzare questa Coppa”.

Sul segreto: “un gruppo molto solido e i giovani che ci hanno aiutato anche se io a volte ho dovuto alzare un po’ la voce con loro. Però mi veniva a ridere, l’atmosfera era fantastica”.

Infine una battuta sul passaggio al Milan: “non lo so vediamo, ora penso a godermi questo successo, sono molto contento”.