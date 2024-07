Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per un big di Euro 2024: cifre intriganti

CalcioWeb

Priorità attaccante nel calciomercato del Milan. Abbandonata la pista Zirkzee a causa delle commissioni troppo onerose, i rossoneri stanno vagliando diversi altri profili per il ruolo di prima punta. Romelu Lukaku interessa parecchio, ma il Napoli di Conte sembra avere una corsia principale e, adesso che ha terminato l’Europeo, la situazione potrebbe sbloccarsi nell’uno o nell’altro verso.

A proposito di Euro 2024, il Milan avrebbe messo gli occhi su un altro protagonista della competizione. Stiamo parlando di Alvaro Morata, attaccante della Spagna, accostato spesso al ‘Diavolo’ anche in passato. Recentemente Morata ha rifiutato un ricco contratto dall’Arabia Saudita affermando di voler restare a Madrid, ma Simeone sembra avere altri piani per l’attacco. In caso di mancata riconferma, l’ex Juventus metterebbe la Serie A in cima alla lista delle destinazioni preferite.

Milan su Alvaro Morata: la clausola e la situazione

Il calciomercato del Milan si muove anche con un occhio al portafoglio. Diversi i ruoli sui quali i rossoneri dovranno operare, dalla difesa (centrale e terzino destro) al centrocampo (almeno un mediano), senza dimenticare proprio il discorso attaccanti con un bomber titolare e forse anche uno di scorta che si giochi il posto con Jovic. Per questo motivo la clausola rescissoria da 13 milioni presente nel contratto di Alvaro Morata fa gola ai rossoneri.

Il rapporto qualità-prezzo è invidiabile: con una spesa minima i rossoneri metterebbero sotto contratto un attaccante esperto, che già conosce la Serie A, in grado di andare stabilmente in doppia cifra e che può essere impiegato tanto da titolare quanto da attaccante di scorta nel caso in cui dovesse arrivare un top bomber come titolare.