Calciomercato Milan, Samardzic vicinissimo: una contropartita sblocca l’affare con l’Udinese

Il Milan non si ferma ad Alvaro Morata. Dopo una prima fase ricca di incognite, la dirigenza rossonera ha deciso di scatenarsi sul fronte calciomercato e altre trattative sono nella fase conclusiva. L’arrivo dell’attaccante spagnolo rappresenta una garanzia e il reparto offensivo potrebbe completarsi con l’arrivo di un’altra prima punta.

I rossoneri hanno bisogno di un calciatore di qualità in grado di disimpegnarsi tra centrocampo e trequarti: il profilo ideale è quello di Lazar Samardzic, calciatore serbo con cittadinanza tedesca attualmente all’Udinese.

La contropartita all’Udinese

I contatti tra Milan e Udinese sono continui e la trattativa è stata considerata in una fase avanzata. La valutazione dei bianconeri è di 20 milioni di euro, l’offerta dei rossoneri di 15 milioni di euro. Il Milan potrebbe inserire nella trattativa anche in cartellino del centrocampista Tommaso Pobega per accontentare i bianconeri sulla valutazione complessiva.