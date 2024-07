CalcioWeb

È con la nota ufficiale che il Monopoli comunica un movimento in entrata di calciomercato per l’attacco in vista del prossimo campionato di serie C.

La società ha “sottoscritto con il calciatore Nicolò Bruschi un accordo per i diritti alle prestazioni sportive con scadenza al 30 giugno 2026.

Attaccante classe 1998, negli ultimi due anni ha indossato la maglia della Pro Sesto collezionando 52 presenze e 17 gol.”