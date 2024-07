Calciomercato Monza, sfuma Szczesny: il ‘sostituto’ non è da meno

CalcioWeb

Grande mossa sul calciomercato del Monza. Il club non si ferma per la prossima stagione ed è pronto a completare la casella del portiere. La trattativa con lo juventino Szczesny non è andata in porto per difficoltà economiche e di volontà del polacco.

Il direttore Galliani ha cambiato obiettivo e il ‘sostituto’ non ha bisogno di presentazioni. Secondo quanto riporta Sky Sport il portiere Pierluigi Gollini ha accettato l’offerta. Il 29enne, nell’ultima stagione al Napoli, è di proprietà dell’Atalanta.

I dettagli economici

Il portiere si trasferirà al Monza in prestito oneroso per una cifra di 1 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 3 milioni. Si tratta di un investimento importante per la prossima stagione di Serie A.