Calciomercato Napoli, l’agente di Osimhen a Parigi: proposte 3 contropartite

E’ Victor Osimhen il big del Napoli con la valigia in mano. Il tecnico Antonio Conte non ha voce in capitolo sulla cessione dell’attaccante e l’addio è sempre più probabile. L’agente del calciatore è partito in direzione Parigi per valutare il trasferimento al Psg.

Il Napoli ha aperto all’addio e la trattativa potrebbe concludersi per circa 100 milioni di euro. Nell’operazione potrebbe rientrare anche una contropartita gradita al club azzurro.

Le contropartite al Napoli

Secondo quanto riferito da Sky Sport i nomi presi in considerazione sono Carlos Soler, centrocampista spagnolo ex Valencia; Nordi Mukiele, difensore francese ex Lipsia; e infine Kang-In Lee, attaccante esterno coreano ex Valencia e Maiorca.