Calciomercato Napoli, per Osimhen servono 100 milioni: il PSG offre 3 contropartite

CalcioWeb

Sembrava dover essere la prima cessione, già annunciata da ambo le parti, con le dichiarazioni del calciatore da un lato e il rinnovo monstre dall’altro (stile sign and trade NBA), ma al 16 luglio Victor Osimhen e i suoi 10 milioni di stipendio sono ancora al Napoli. Il calciatore si era, per così dire, auto-venduto dal ritiro per la Coppa D’Africa a inizio 2024, annunciando di conoscere già la nuova squadra in cui giocherà nella prossima stagione. Di offerte neanche l’ombra e il calciomercato del Napoli resta in stallo.

L’Arsenal osserva, il PSG si è mosso concretamente ma la richiesta di almeno 100 milioni (comunque inferiore rispetto alla clausola) ha fatto desistere il club parigino. Troppi, vista la situazione di Osimhen che impone una trattativa per abbassare il prezzo. Il PSG propone tre contropartite per abbassare il prezzo: il difensore Mukiele, i centrocampisti Lee e Carlos Soler.