Calciomercato, asta per Nicolussi Caviglia: due club in corsa (uno di Serie B)

La Juventus continua a muoversi anche sul calciomercato in uscita e un altro calciatore con la valigia in mano è Nicolussi Caviglia. Il centrocampista classe 2000 ha maturato esperienza con le maglie di Perugia, Sudtirol e Salernitana ed è in trattativa per un passaggio a titolo definitivo. La valutazione del club bianconero supera leggermente i 5 milioni di euro.

In Serie A si è registrato un tentativo del Cagliari, alla ricerca di un centrocampista per Davide Nicola. Il club sardo ha effettuato un sondaggio e sono in corso valutazioni.

Il tentativo in Serie B

Secondo le ultime notizie anche un club del campionato di Serie B ha chiesto informazioni per il calciatore della Juventus: il Palermo. Il club rosanero non si nasconde e punta ai primi due posti della classifica. I siciliani sono alla ricerca del giusto mex tra esperti e giovani con l’obiettivo di costruire una corazzata.