Calciomercato Palermo, blitz in Argentina: super colpo a centrocampo

Il Palermo è scatenato sul calciomercato. Il club rosanero è di diritto la principale candidata alla promozione diretta e l’attesa in vista della 1ª giornata del campionato di Serie B è sempre più alta. In panchina è arrivato Alessio Dionisi, ex Sassuolo e un vero lusso per la categoria.

I rosanero continuano a sondare il mercato con il chiaro obiettivo di costruire una corazzata. Secondo voci provenienti dell’Argentina, il Palermo avrebbe formulato un’offerta al San Lorenzo per Agustin Martegani. Le parti sono in contatto per definire l’affare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.

Sempre secondo voci dall’Argentina, il City Group avrebbe chiuso la trattativa per Valentin Gomez, difensore argentino 2003, dal Velez per 10 milioni di euro. Il calciatore rimarrà in Argentina per i prossimi 2 anni, in prestito al River Plate.

Chi è Agustin Martegani

Agustin Martegani è un calciatore argentino classe 2000 del San Lorenzo. Si tratta di un centrocampista con capacità di giocare anche nel ruolo di trequartista e all’occorrenza anche da esterno d’attacco. Nel corso della carriera ha indossato anche la maglia della Salernitana, in Serie A.