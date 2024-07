Calciomercato Palermo, come in un film: arriva anche il regista

CalcioWeb

Un’altra mossa importante sul calciomercato del Palermo. La dirigenza è scatenata per la prossima stagione con l’obiettivo di regalare al tecnico Alessio Dionisi una squadra molto forte per la promozione diretta nel campionato di Serie A.

Secondo le ultime notizie il Palermo ha definito la trattativa per l’arrivo dal Lecce di Alexis Blin, calciatore francese classe 1996. Si tratta di un regista bravo in entrambe le fasi nel gioco. In carriera ha indossato le maglie di Tolosa, Amiens e Lecce.

I dettagli dell’accordo

Il Palermo ha trovato l’accordo con il calciatore per un triennale mentre l’intesa tra i club è stata raggiunta sulla base di 1 milione di euro. Blin era un vecchio pupillo del Palermo, adesso la trattativa è andata finalmente in porto.