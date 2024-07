Calciomercato Palermo, l’attaccante arriva dalla Serie A: l’obiettivo è la promozione

CalcioWeb

Il Palermo non si nasconde più. I rosanero sono pronti ad ‘aggredire’ il calciomercato con il chiaro obiettivo di costruire una squadra in grado di lottare per la promozione in Serie A. Il club è ambizioso ed è pronto a fare la voce grossa sul fronte trattative.

Secondo le ultime notizie è ai dettagli l’arrivo di Thomas Henry, attaccante importante con un passato in massima categoria. Il Palermo ha raggiunto l’accordo con il Verona in prestito oneroso con obbligo di riscatto.

La carriera di Thomas Henry

Thomas Henry è un calciatore francese classe 1994. Si tratta di un centravanti bravo a difendere la palla ed è pericoloso nel gioco aereo e dotato sotto l’aspetto tecnico. In carriera ha indossato le maglie di Beauvais, Fréjus St-Raphaël, Nantes, Chambly, Tubize, OH Lovanio, Venezia e Verona, confermandosi anche un discreto realizzatore.