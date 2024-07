Calciomercato Palermo, rosanero grandi firme: contatti con il Monza

CalcioWeb

E’ sempre più un Palermo grandi firme. Il club rosanero è scatenato sul calciomercato e le prospettive per la prossima stagione sono sempre più interessanti con il chiaro obiettivo di conquistare la promozione in massima categoria.

I rosanero sono alla ricerca di un esterno per il tecnico Dionisi e l’ultima soluzione ha infiammato ancora di più la piazza. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ il club rosanero ha messo nel mirino il portoghese Pedro Pereira, in uscita dal Monza.

Chi è Pedro Pereira

Pedro Pereira è un calciatore portoghese classe 1998. Si tratta di un terzino destro di grande dinamismo e reattività, dotato di una buona tecnica e di corsa. E’ abile nelle due fasi del gioco e si è messo in mostra anche in fase di cross. In carriera ha indossato le maglie di Sampdoria, Genoa, Bristol, Crotone, Alanyaspor e Monza.