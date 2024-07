Calciomercato Palermo, contatti con la Juventus: l’intesa è vicina

CalcioWeb

Il Palermo prepara una corazzata sul calciomercato con il chiaro obiettivo di costruire un organico in grado di dominare il campionato di Serie B e tornare in massima categoria dopo anni di ‘Purgatorio’. Le prime mosse sono state di altissimo livello e un’altra trattativa è nella fase decisiva.

Il Palermo è in contatto con la Juventus per definire l’arrivo di Luis Hasa, trequartista protagonista con la maglia U23 dei bianconeri. Le parti sono in contatto per definire la formula dell’operazione, probabilmente in prestito.

Chi è Hasa

Luis Hasa è un calciatore italiano con origini albanesi. Entrato nel settore giovanile della Juventus, ha percorso la trafila con il club bianconero. Nel 2023 si è registrato l’esordio in prima squadra nel corso dell’amichevole pre-campionato contro l’Atalanta. Si tratta di un calciatore completo in grado di disimpegnarsi anche in posizione di mezzala.