Calciomercato Palermo, tris di De Sanctis: i rosanero preparano la corazzata

CalcioWeb

Il Palermo è inevitabilmente una delle favorite alla vittoria nel prossimo campionato di Serie B. La proprietà è sempre più ambiziosa e la dirigenza è attivissima sul calciomercato per la prossima stagione. E’ fatta per l’arrivo dal Verona dell’attaccante Thomas Henry, un calciatore proveniente dalla Serie A e in grado di spostare gli equilibri nel torneo cadetto.

Per la fascia è stata definita con la Fiorentina la trattativa per l’arrivo di Niccolò Pierozzi, ex Reggina e nel mirino anche del Pisa di Pippo Inzaghi.

L’innesto in difesa

Il Palermo ha definito anche l’arrivo di Dimitrios Nikolaou, difensore centrale dello Spezia. Il ds De Sanctis ha effettuato un vero e proprio blitz per il calciatore greco e l’intesa è stata raggiunta fino al 2028.