Calciomercato Pisa, attaccante ‘alla Pippo Inzaghi’: super colpo dalla Serie A

Un attaccante ‘alla Pippo Inzaghi‘. Il Pisa continua a muoversi sul calciomercato e sono in arrivo rinforzi molto importanti per costruire una squadra forte e tentare l’assalto alle zone altissime della classifica. L’arrivo in panchina dell’ex Reggina rappresenta una garanzia.

Secondo le ultime notizie il nome in pole per il Pisa è quello di Gianluca Lapadula. L’attaccante è una richiesta proprio di Pippo Inzaghi e la trattativa è destinata ad entrare presto nel vivo.

Pisa-Lapadula: la situazione

Gianluca Lapadula non ha bisogno di presentazioni per qualità e capacità realizzativa. L’ex Milan è stato protagonista degli ultimi successi del Cagliari ma potrebbe cambiare maglia a stretto giro di posta. Il club sardo è alla ricerca di un altro attaccante e lo spazio per Lapadula rischia di chiudersi definitivamente.