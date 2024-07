Calciomercato Pisa, offerta da capogiro a Lapadula: cosa manca per chiudere l’affare

CalcioWeb

Un bomber per Pippo Inzaghi. Il Pisa è sempre più ambizioso e la squadra si prepara alla prossima stagione del campionato di Serie B con l’obiettivo di affacciarsi alla zona playoff. La dirigenza è scatenata sul calciomercato e continua senza sosta la trattativa per l’arrivo in neroazzurro di Gianluca Lapadula.

Stiamo parlando di un grandissimo bomber in grado di spostare gli equilibri in Serie B e capace di portare la squadra nelle zone altissime della classifica.

L’offerta del Pisa

Il Pisa è vicinissimo ad assicurarsi le prestazioni dell’ex Milan. Secondo le ultime notizie il club neroazzurro avrebbe messo sul piatto un contratto triennale a cifre importantissime. Il calciatore è pronto a sposare il progetto del Pisa.

L’ultimo ostacolo è rappresentato dalle pretese del Cagliari. La richiesta dei sardi è scesa da 5 a 3 milioni di euro, una cifra considerata ancora troppo alta dal Pisa. Le parti sono in contatto per una cifra tra i 2 e i 2,5 milioni di euro.