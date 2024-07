Calciomercato Pisa, uno svincolato a centrocampo per Pippo Inzaghi

CalcioWeb

Il Pisa fa sul serio per la prossima stagione del campionato di Serie B e continua a valutare profili molto interessanti sul calciomercato. La dirigenza è in continuo contatto per costruire una squadra importante e l’ultimo nome ha infiammato la piazza.

Il club guarda con attenzione anche al mercato svincolati e l’ultimo nome è quello di Valerio Verre. Il centrocampista piace al tecnico Pippo Inzaghi e sono andati in scena contatti per il trasferimento in nerazzurro.

Chi è Valerio Verre

Valerio Verre è un centrocampista classe 1994, bravo tecnicamente e nell’impostazione del gioco e si è dimostrato anche pericoloso in fase realizzativa con inserimenti e tiro della distanza. In carriera ha indossato tantissime maglie: Siena, Palermo, Perugia, Pescara, Sampdoria, Verona e Empoli. Adesso potrebbe rilanciarsi al Pisa.