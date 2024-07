Calciomercato Reggiana, che blitz: il centrocampista arriva dalla Juventus

CalcioWeb

Un colpo da novanta. La Reggiana si è assicurata l’arrivo di Alessandro Sersanti dalla Juventus in prestito con diritto o obbligo di riscatto. La conferma è arrivata direttamente dal club.

“Il club granata ufficializza di avere acquisito a titolo temporaneo dalla Juventus il diritto alle prestazioni sportive di Alessandro Sersanti. Il calciatore si trasferirà in presto alla Reggiana con un accordo fino al termine della stagione, che prevede diritto di riscatto e obbligo in caso di raggiungimento di determinati obiettivi sportivi”, comunica la Reggiana.

Il centrocampista grossetano, 22 anni, è stato acquistato nell’estate del 2021 dal club bianconero che lo ha impiegato in campo nella formazione Next Gen per due stagioni. Nel campionato appena concluso ha vestito in prestito la maglia del Lecco, mettendo insieme 33 presenze con 2 gol e 2 assist nel campionato di Serie B.

Le prime parole del calciatore

“Sono contentissimo di essere a Reggio Emilia, in una piazza che mi ha sempre affascinato sia da avversario sia per quanto ho sentito dire sulla passione e il calore dei tifosi.

La Reggiana ha una storia importante e, appena è arrivata la chiamata della Società, non ho esitato. Mi sento sicuro della scelta che ho fatto. Non vedo l’ora di conoscere la città e questo territorio, che non ho mai assaporato. Sono impaziente di iniziare il mio percorso in granata”, sono le prime parole da calciatore della Reggiana.