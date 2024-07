CalcioWeb

E’ Federico Chiesa il grande obiettivo della Roma per la prossima stagione. L’attaccante della Nazionale italiana è reduce da un percorso dai due volti anche a Euro 2024 e la sua valutazione è crollata. L’ex Fiorentina non rientra nei piani di Thiago Motta ed è libero di trovarsi una nuova squadra per la prossima stagione.

Le qualità di Chiesa non sono assolutamente in discussione ma il suo percorso di crescita è stato bloccato dal passaggio alla Juventus di Massimiliano Allegri. Tra infortuni e posizioni fuori ruolo, il calciatore non si è imposto al massimo livello.

Il futuro alla Roma

Il calciatore della Juventus è finito nel mirino di due squadre di Serie A: Napoli e Roma. I contatti con gli azzurri non sono stati approfonditi e il tecnico Antonio Conte potrebbe virare verso altri obiettivi.

Al contrario, i giallorossi sono sempre più interessati al profilo dell’attaccante della Nazionale italiana. La trattativa è stata impostata sulla base di 20-25 milioni di euro, una cifra alla portata del club della Capitale. Il calciatore avrebbe già dato l’ok al trasferimento, stimolato dalla piazza di Roma e dalla possibilità di lavorare con De Rossi. L’ultimo ostacolo è rappresentato dalla distanza tra domanda e offerta tra club.