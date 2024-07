Calciomercato Roma, non solo Soulé: altre soluzioni in attacco

CalcioWeb

Soluzioni importanti per l’attacco della Roma. I giallorossi sono in contatto con la Juventus per definire l’affare Matias Soulé per una cifra leggermente superiore ai 30 milioni di euro.

Secondo quanto riporta Agipronews il prossimo obiettivo della Roma è il centravanti. Abraham è ancora incerto della sua permanenza e al momento sembrano due i nomi evidenziati sul taccuino di Ghisolfi: Sorloth del Villareal e David del Lille, entrambi offerti a 2,50 su Better e Goldbet.

Viaggiano più o meno al doppio della quota i nomi provenienti dalla Serie A: il trasferimento in giallorosso di Mateo Retegui è in lavagna a 4, mentre Andrea Pinamonti si gioca a 5. Proposto a 5 anche lo svincolato Depay, più lontano a 10 Mauro Icardi.