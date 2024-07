Calciomercato Roma, ai dettagli terzino destro e attaccante: il nuovo 11 di De Rossi (con qualche perplessità)

CalcioWeb

La Roma è pronta a definire gli ultimi innesti sul calciomercato e la dirigenza è in continuo contatto con l’allenatore Daniele De Rossi. L’ultima stagione dei giallorossi è stata dai due volti ed è stata condizionata dall’esonero di José Mourinho. Al suo posto il club giallorosso ha ‘promosso’ l’ex centrocampista e il rinnovo del contratto è stato il giusto premio ad una serie di risultati positivi.

La situazione è ancora in fase di evoluzione ma le perplessità superano le certezze. La Roma non sembra una squadra in grado di lottare per le primissime posizioni. Almeno 4 o 5 club sono più attrezzati come organico e la qualificazione in Europa League sembra l’obiettivo massimo per la squadra di Daniele De Rossi.

Come cambia l’11 della Roma

La Roma ha giù definito due operazioni in entrata. A centrocampo è arrivato Enzo Le Fée, calciatore francese ex Rennes. Il club giallorosso ha effettuato un blitz per assicurarsi le prestazioni del francese per 23 milioni di euro. Il 24enne si candida ad una maglia da titolare ed è considerato in ballottaggio con Cristante.

In attacco la Roma ha definito dalla Juventus l’arrivo di Matias Soulé per 26 milioni di euro più 4 di bonus. Sulla vicende ci siamo già sbilanciati: l’argentino è sicuramente un calciatore di talento ma non sembra un giocatore in grado di spostare gli equilibri in Serie A (è reduce da una sola stagione da titolare con il Frosinone, poi retrocesso in Serie B) e l’accoglienza trionfale dei tifosi giallorossi è stata esagerata.

Le altre certezze nell’11 titolare sono Angelino (l’alternativa sulla sinistra sarà Dahl, ex Djurgården), Ndicka, Mancini, Paredes, Dybala e Pellegrini. Il puzzle dell’11 titolare sarà completato dal terzino destro e dalla prima punta.

Sulla destra il prescelto della Roma è Marc Pubill, calciatore spagnolo dell’Almeria protagonista anche con la maglia della Nazionale spagnola alle Olimpiadi. In attacco il nome non è un mistero: il ds Ghisolfi è volato in Spagna per definire l’arrivo Artem Dovbyk con il Girona. La trattativa è destinata ad andare in porto per 35 milioni di euro più bonus. L’ucraino è stato protagonista di una stagione eccezionale al Girona ma la conferma nel campionato di Serie A non è scontata.