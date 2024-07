Calciomercato Salernitana, rinforzo dalla Fiorentina: innesto a centrocampo

CalcioWeb

Non solo movimenti in uscita, la Salernitana ha definito anche un movimento di calciomercato in entrata per la prossima stagione nel campionato di Serie B. Il club granata ha raggiunto l’intesa con la Fiorentina.

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’A.C.F. Fiorentina per il trasferimento a titolo temporaneo del centrocampista classe ’04 Lorenzo Amatucci”.

Chi è Lorenzo Amatucci

Lorenzo Amatucci è un calciatore della Fiorentina classe 2004. Cresciuto nelle giovanili del club viola, il centrocampista si è messo in mostra con ottime prestazioni. E’ considerato un calciatore di grande prospettiva. Il passaggio alla Salernitana potrebbe rappresentare la consacrazione, alla prima vera esperienza.