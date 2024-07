CalcioWeb

Dopo l’ultima stagione molto altalenante, la Sampdoria programma il prossimo campionato con il chiaro obiettivo di lottare per la promozione diretta in Serie A. La dirigenza è in continuo contatto con Andrea Pirlo sul calciomercato per costruire una squadra all’altezza delle aspettative.

Il club blucerchiato è vicinissimo all’arrivo di Massimo Coda, garanzia per il campionato di Serie B e grande goleador. La Sampdoria avrebbe già raggiunto l’accordo con l’attaccante per un biennale.

Coda è attualmente di proprietà del Genoa. Le società sono in contatto per definire l’aspetto economico dell’operazione. Il bomber 35enne ha maturato tantissima esperienza nel corso della carriera con le maglie principalmente di Cremonese, Parma, Salernitana, Benevento, Lecce, Genoa e Cremonese.