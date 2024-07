Calciomercato Sampdoria, pronta la corazzata: fatta per il difensore

CalcioWeb

La Sampdoria è la regina del calciomercato in Serie B e la dirigenza prepara una vera e propria corazzata per la prossima stagione. Dopo un campionato di ambientamento, il tecnico Andrea Pirlo dovrà lottare per la promozione diretta in Serie A.

L’ultimo colpo è arrivato in difesa: secondo le ultime notizie è stata definita la trattativa per Simone Romagnoli, vero e proprio lusso per la categoria. L’operazione è stata conclusa nella giornata di sabato e l’ufficialità è attesa a breve.

Chi è Simone Romagnoli

Simone Romagnoli è un difensore centrale classe 1990. Si tratta di un calciatore forte fisicamente, bravo nel gioco aereo e di grande esperienza. Nelle ultime stagioni è migliorato molto anche in fase di marcatura. In carriera ha indossato le maglie di Foggia, Pescara, Spezia, Carpi, Empoli, Bologna, Brescia, Parma, Lecce e Frosinone.