Calciomercato Sassuolo, arriva Odenthal: i dettagli dell’operazione

Il Sassuolo ha definito una trattativa molto importante sul calciomercato: è ufficiale l’arrivo del difensore Cas Odenthal. La conferma è arrivata dal club neroverde attraverso un comunicato ufficiale.

“L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Como le prestazioni sportive di Cas Odenthal (difensore, 2000)”.

Chi è Cas Odenthal

Odenthal inizia il suo percorso nel mondo del calcio nel settore giovanile dell’Utrecht, ispirato anche dall’incredibile storia di nonno Joop, il quale tra gli anni ’40 e gli anni ’50 ha collezionato presenze nella nazionale olandese sia di calcio (13) che di baseball.

Nel 2018 Cas passa al NEC Nijmegen, inizialmente nella categoria Under 19 e successivamente in prima squadra, dove colleziona 72 presenze e una promozione in Eredivisie nella stagione 2020/2021.

Il suo arrivo in Italia avviene grazie al Como, che considerate le sue prestazioni nelle 28 presenze nel massimo campionato olandese, tutte da titolare, decide di ingaggiarlo nel luglio del 2022. Con i lariani Odenthal si è distinto in questa ultima stagione per il numero di duelli vinti (109 su 235) e di palloni recuperati nelle zone arretrate (71), oltre ad essere il calciatore del Como con più respinte difensive (141, di cui 71 di testa.