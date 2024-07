Calciomercato Serie A, valzer di portieri: volti nuovi per Milan, Cagliari e Monza

CalcioWeb

E’ pronto a prendere il via un valzer di portieri sul calciomercato in Serie A. Tutto è partito dal Monza: il club ha definito in clamoroso arrivo dello svincolato Keylor Navas. Il club biancorosso non si è fermato e, secondo quanto riportato da Sky Sport, sono in corso contatti con il Sassuolo per lo scambio Valoti-Consigli.

Il Milan ha effettuato una mossa a sorpresa dopo l’infortunio di Sportiello: il club rossonero ha avviato una trattativa per l’arrivo di Simone Scuffet. E’ andato in scena un primo approccio e si è registrata un’apertura.

Il portiere al Cagliari

Proprio il Cagliari si è messo alla ricerca del sostituto di Scuffet e il nome in cima alla lista è quello di Marco Silvestri, portiere dell’Udinese. Il puzzle potrebbe completarsi a breve.