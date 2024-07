Caos calciomercato in B, il Brescia presenta un esposto: cosa sta succedendo

CalcioWeb

Il calciomercato non è uguale per tutti. Paletti, indicatori economici e blocchi imposti dalla FIGC, ma anche una diversa interpretazione delle normative, in particolare dell’art. 90 delle Noif, generano confusione e incertezza. Il Brescia ha presentato un esposto alla Lega Serie B per chiedere chiarezza.

La situazione della Sampdoria

Il riferimento, secondo “La Gazzetta dello Sport”, è alla Sampdoria che ha concordato con il Tirbunale un piano triennale di ristrutturazione del debito e ha un blocco di mercato per due sessioni: la prima nel gennaio 2024, la seconda nell’estate 2024 (1° luglio di questa sessione, ndr). La stessa Sampdoria ha esercitato i diritti di riscatto di Pedrola (3 milioni al Barcellona) e Leoni (1.5 milioni al Padova) a giugno, prima del blocco.

Il blocco del mercato consente di fare operazioni con un saldo finale non negativo, quindi la Sampdoria, che ha speso anche 500.000 euro per Coda, è costretta a vendere per 5 milioni… o i 4.5 dei riscatti non vanno contati?

Spezia e Juve Stabia

Diverso il caso di Spezia e Juve Stabia, costrette da indicatori a chiudere il mercato in attivo. Basterebbe ricapitalizzare subito e poi spendere (sarebbe un paradosso) ma in realtà i due club sono molto attenti alla materia e si comportano di conseguenza.

Lo Spezia si attiene alle regole e ai nuovi indicato e, nonostante le cessioni per 7 milioni fatte tra giugno e i primi di luglio (Dragowski, Holm, Strelec, Cipot) avrebbe coperto gran parte dell’esposizione. La Juve Stabia è stata la prima società a usufruire della legge del 2019 sulla ristrutturazione del debito (senza blocchi della FIGC). Adesso gli indicatori le impongono un mercato a zero. L’a.d. Filippo Porcino spiega alla ‘Rosea’: “stiamo facendo tutto nel rispetto delle regole. Se poi la FIGC darà interpretazioni diverse, ci adegueremo“.