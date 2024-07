Calciomercato, bomba in Serie B: lo svincolato Keita Baldé verso il ritorno in Italia

CalcioWeb

Keita Baldé è un calciatore di grandissimo talento ed in grado di imporsi nel campionato italiano. Si tratta di una vecchia conoscenza per le esperienze con le maglie di Lazio, Inter, Sampdoria e Cagliari. In carriera ha indossato anche le divise di Monaco, Spartak Mosca e Espanyol.

L’attaccante spagnolo naturalizzato senegalese è fortissimo tecnicamente ed è in grado di disimpegnarsi in diversi ruoli dell’attacco. Nel corso dell’esperienza in Italia si è dimostrato anche un discreto realizzatore.

Contatti in corso

Secondo il giornalista di calciomercato Nicolò Schira la Juve Stabia, squadra del campionato di Serie B, ha aperto le trattative di calciomercato per il calciatore ex Inter.

L’attaccante è attualmente svincolato e vorrebbe tornare in Italia dopo l’esperienza in Spagna.