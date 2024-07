Calciomercato Spezia, beffata la Serie A: il portiere (del Milan) è vicino

CalcioWeb

L’ultima stagione dello Spezia in Serie B non è stata di certo all’altezza e la salvezza conquistata nel finale non ha entusiasmato dirigenza e tifosi. La proprietà è in contatto per non commettere gli ultimi errori e le mosse di calciomercato potrebbero regalare soluzioni importanti.

Lo Spezia è alla ricerca di un portiere e potrebbe addirittura beffare la Serie A. Il riferimento è alla trattativa con il Milan per il portiere Devis Vásquez, nel mirino anche del Torino.

L’estremo difensore colombiano sembra indirizzato verso il campionato di Serie B per maturare esperienza e mettersi in mostra agli occhi del club rossonero.