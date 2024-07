Calciomercato Spezia, offerta araba per Verde: la risposta del calciatore

CalcioWeb

Sirene dall’Arabia per Daniele Verde, calciatore dello Spezia ma destinato alla cessione entro la conclusione del calciomercato estivo. Il calciatore classe 1996 è ancora in grado di fare la differenza e sono in corso valutazioni sul futuro.

Il contratto dell’ex Avellino e Verona è in scadenza nel 2027 ma la cessione sembra molto probabile.

L’offerta dall’Arabia

Secondo le ultime notizie un club arabo avrebbe contattato Daniele Verde con un’offerta molto importante economicamente. Il calciatore avrebbe rifiutato la proposta. Il 28enne continuerà ad allenarsi con lo Spezia, in attesa di altre offerte dall’Italia.