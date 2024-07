Calciomercato Ternana, altro colpo in entrata: in difesa arriva Loiacono

CalcioWeb

Dopo gli arrivi di Aloi e Carboni formalizzati ieri, la Ternana ha piazzato un altro colpo di calciomercato in entrata acquistando dal Crotone il centrale difensivo Giuseppe Loiacono.

Il comunicato del club

“La Ternana Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Loiacono. Il difensore barese, classe ’91, arriva a titolo definitivo dal Crotone e si lega alla società rossoverde fino al 30 giugno 2026.

In carriera ha disputato 150 gare in Serie C con 7 reti e 2 assist con le maglie di Paganese, Foggia, Reggina e Crotone. Invece in Serie B annovera 112 presenze, 3 gol e 1 assist tra Foggia e Reggina. Loiacono ha al suo attivo due promozioni dalla Serie C alle Serie B proprio con le maglie di Foggia e Reggina“.