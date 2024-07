Calciomercato Triestina, doppio innesto della società alabardata: nomi e dettagli

CalcioWeb

Doppio colpo di calciomercato per la Triestina che comunica di aver completato le trattative per l’acquisto del centrocampista francese Christopher Attys e del portiere olandese Kelle Roos.

Christopher Attys alla Triestina: l’annuncio

“US Triestina Calcio è lieta di comunicare l’acquisizione del centrocampista francese naturalizzato haitiano Christopher Attys. Attys, classe 2001, arriva a titolo definitivo dall’AC Trento 1921 e si è legato alla Triestina con un accordo di durata triennale.

Formatosi calcisticamente in Francia e terminato il percorso giovanile in Italia nei vivai di Inter (con quattro presenze in UEFA Youth League) e SPAL, nella stagione 2021/22 ha giocato in Serie A croata con il Sibenik, totalizzando 22 presenze e una rete.

Tornato in Italia, ha maturato esperienza in Serie C con l’Imolese nella prima parte del campionato 2022/23, maglia con la quale ha collezionato 11 presenze. Passato al Trento nella seconda parte della stagione, ha messo insieme 17 presenze condite da tre gol e un assist. Ha iniziato in gialloblù anche lo scorso campionato, scendendo in campo in ventidue occasioni e andando quattro volte a bersaglio. Nella seconda parte dell’annata è salito in Serie B vestendo la casacca della Feralpisalò, con la quale ha totalizzato tre presenze. Benvenuto a Trieste, Christopher.”

Kelle Roos alla Triestina: l’annuncio

“US Triestina Calcio è lieta di comunicare l’acquisizione del portiere olandese Kelle Roos.

Roos, classe ’92, ha sottoscritto con la Triestina un accordo di durata triennale, con opzione per un’ulteriore stagione in caso di promozione in Serie B.

Formatosi calcisticamente in patria con PSV Eindhoven, Willem II e NEC Nijmegen, vanta una consistente esperienza in Inghilterra con 87 presenze in Championship, 20 in League One, 28 in League Two e 14 in FA Cup con le maglie di Derby County, Bristol Rovers, Wimbledon, Port Vale, Rotheram e Plymouth.

Nelle ultime due stagioni ha difeso la porta dell’Aberdeen nella massima serie scozzese, totalizzando 90 presenze tra campionato, coppa nazionale, preliminari di UEFA Europa League e fase a gironi di UEFA Conference League. Benvenuto a Trieste, Kelle.“