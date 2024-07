Calciomercato Triestina, doppio innesto in entrata: nomi e dettagli

CalcioWeb

Doppio colpo di calciomercato per la Triestina che completato le trattative per l’acquisto del centrocampista Idriz Voca con un passato in Serie B, e del terzino sinistro olandese Teun Bijleveld.

Idriz Voca alla Triestina: l’annuncio

“US Triestina Calcio è lieta di annunciare l’acquisizione del centrocampista Idriz Voca. Voca, classe ’97, nato a Stans in Svizzera e naturalizzato kosovaro, ha firmato un contratto triennale con la Triestina con opzione per un’ulteriore stagione in caso di promozione in Serie B.

La sua ultima esperienza a livello di club – comunica il club in una nota – è stata il Cosenza in Serie B, dove nel triennio 2021/24 ha collezionato 77 presenze, contribuendo con tre gol e quattro assist. In precedenza, Voca ha militato nel MKE Ankaragücü in Süper Lig turca e nel FC Luzern nella Super League svizzera, dove aveva completato la trafila giovanile fino ad esordire in prima squadra, partecipando anche alle qualificazioni della UEFA Europa League. A livello internazionale ha rappresentato il Kosovo, totalizzando 15 presenze dal suo debutto in nazionale maggiore nel 2018.”

Teun Bijleveld alla Triestina: l’annuncio

“Bijleveld, classe ’98, si è legato alla Triestina con un accordo di durata biennale. Formatosi calcisticamente a livello giovanile nell’AZ Alkmaar, nel biennio 2017/19 è passato all’Ajax U21 collezionando 55 presenze, 4 reti, 14 assist e conquistando la vittoria della seconda divisione olandese. Successivamente – comunica la Triestina in un comunicato – ha maturato esperienza per due campionati con l’Heracles Almelo, club con il quale è sceso in campo 56 volte, 35 delle quali in Eredivisie, condite da quattro gol ed altrettante assistenze per i compagni.

Nell’annata 2021/22 ha vestito la maglia dell’Emmen, contribuendo con tredici presenze alla promozione in Eredivisie. Nelle ultime due stagioni ha infine militato nel Roda, in seconda divisione olandese, mettendo insieme 55 presenze, impreziosite da due reti e tre assist. Nel suo curriculum può vantare anche 28 presenze e due reti con le nazionali olandesi giovanili.“