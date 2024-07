Calciomercato Inter, ufficializzati 5 ‘divorzi’: in 4 ancora in Serie A!

CalcioWeb

Giornata di annunci sul calciomercato dell’Inter. In attesa di chiudere i prossimi colpi in entrata, il club nerazzurro ha ufficializzato le partenze. “Dopo tre stagioni e mezzo con la maglia nerazzurra, Stefano Sensi e l’Inter si salutano. Il centrocampista era tornato a vestire la maglia interista nell’estate del 2023, dopo aver giocato in nerazzurro dal 2019 al gennaio 2022.

Sensi con l’Inter è tornato a conquistare lo Scudetto, come già avvenuto nel 2021. Il centrocampista, che nell’ultima stagione ha collezionato 5 presenze, saluta i colori nerazzurri con due tricolori, due Supercoppe Italiane e una Coppa Italia: 57 le presenze totali, con 4 gol.

A Sensi, due volte campione d’Italia in nerazzurro, vanno i saluti e i ringraziamenti di tutta la Famiglia interista”. Il futuro di Sensi dovrebbe essere ancora in Serie A, al Como di Fabregas.

Via Sanchez, Cuadrado, Audero e Klaassen

“Quattro stagioni con la maglia dell’Inter e cinque titoli insieme: l’Inter e Alexis Sanchez si salutano dopo una lunga cavalcata insieme. L’attaccante cileno ha disputato in nerazzurro la stagione 2023/2024 dopo aver vestito i colori nerazzurri anche dal 2019 al 2022. Nell’ultimo campionato ha contribuito alla conquista dello Scudetto, il secondo per Alexis all’Inter, dopo quello vinto nel 2021. Per il cileno anche una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane, una decisa proprio grazie a un suo gol allo scadere.

Nel 2023/2024 Sanchez ha collezionato 23 presenze in Serie A, con 2 gol, 2 in Supercoppa Italiana e 8 in Champions League, con 2 reti. In totale, con la maglia dell’Inter, sono 142 le presenze, con 24 gol. A Sanchez, due volte campione d’Italia in nerazzurro, vanno i saluti e i ringraziamenti di tutta la Famiglia interista”. Per il cileno è corsa a tre in Serie A: Udinese, Monza e Parma.

“Dopo una stagione con la maglia dell’Inter, Klaassen saluta i colori nerazzurri. Il centrocampista olandese, arrivato nell’estate 2023, ha conquistato lo Scudetto numero 20 della storia nerazzurra dando il suo contributo nella fantastica stagione appena conclusa. 18 le presenze totali: 13 in Serie A, 1 in Coppa Italia, 4 in Champions League. A Klaassen, campione d’Italia in nerazzurro e vincitore della Supercoppa Italiana, vanno i saluti e i ringraziamenti di tutta la Famiglia interista. Grazie, Davy!”. Sul calciatore olandese potrebbe tornare alla ribalta la trattativa con la Fiorentina.

“Una stagione in nerazzurro e la conquista dello Scudetto della Stella: Juan Cuadrado e l’Inter si salutano. L’esterno colombiano, arrivato nell’estate del 2023, ha collezionato 12 presenze complessive: 10 in campionato e 2 in Champions League. A Cuadrado, campione d’Italia in nerazzurro e vincitore della Supercoppa Italiana, vanno i saluti e i ringraziamenti di tutta la Famiglia interista. Grazie, Juan!”. Il futuro del colombiano è ancora molto incerto dopo l’ultima stagione condizionata dagli infortuni.

“Dopo una stagione in nerazzurro e la conquista dello Scudetto, l’Inter e Emil Audero si salutano. Arrivato nell’estate del 2023, il portiere italiano è stato uno dei protagonisti della straordinaria stagione della squadra, culminata con il tricolore e la Seconda Stella.

Audero ha disputato 6 partite con la maglia nerazzurra: 4 in campionato, subendo solamente 3 gol, 1 in Coppa Italia e 1 in Champions League. Ad Audero, campione d’Italia in nerazzurro e vincitore della Supercoppa Italiana, vanno i saluti e i ringraziamenti di tutta la Famiglia interista. Grazie, Emil!”. Sempre la Fiorentina ha avviato i contatti per il portiere.