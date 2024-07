Calciomercato, valzer Sassuolo-Torino-Como: 3 calciatori in ballo

CalcioWeb

E’ pronto a prendere il via un valzer di calciomercato tra Sassuolo, Torino e Como con 3 giocatori coinvolti e destinati a cambiare maglia. Il Sassuolo è alla ricerca di rinforzi all’altezza dopo la deludente retrocessione in Serie B e l’obiettivo è quello di lottare subito per la promozione.

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’ il club neroverde ha messo nel mirino Cas Odenthal, difensore del Como. I club hanno raggiunto l’accordo, si attende solo il sì del calciatore.

Le altre trattative

L’eventuale arrivo del difensore olandese potrebbe liberare Martin Erlic, in trattativa con il Torino per il passaggio in Serie A. I granata potrebbero definire con i neroverdi un altro affare: occhi puntati sul difensore scozzese Doig.

Il Como è pronto a concludere tre operazioni in entrata: il portiere Audero, il centrocampista Mazzitelli e l’attaccante Manuel Pisano, del Bayern Monaco.