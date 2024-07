Calciomercato Venezia, definito un doppio innesto dall’Inter

CalcioWeb

Doppia operazione di calciomercato in casa Venezia, alla ricerca di rinforzi importanti per la prossima stagione. Il club ha deciso di affidare la panchina a Eusebio Di Francesco, allenatore reduce dalla retrocessione al Frosinone e in generale un percorso negativo negli ultimi anni.

Secondo quanto riporta Sky Sport il Venezia è pronto a chiudere una doppia operazione di calciomercato: Filip Stankovic e Gaetano Oristanio dall’Inter. Il portiere classe 2002 ha giocato la scorsa stagione in prestito alla Sampdoria, in Serie B.

La società arancioneroverde è in chiusura anche per l’attaccante Gaetano Oristanio, la scorsa stagione al Cagliari.