Calciomercato Venezia, contatti con l’Anderlecht: occhi su un ex U21 del Belgio

Dopo il trionfo ai Playoff di Serie B che sono valsi la promozione in Serie A, il Venezia ha l’obbligo di intervenire in sede di calciomercato per costruire una squadra che possa provare a mantenere la categoria.

Il direttore sportivo del club, Filippo Antonelli, ha recentemente dichiarato: “il futuro di questa società deve essere sempre improntato sull’avere un club sano, che possa essere responsabile degli investimenti che va e che voglia sempre crescere, senza fare mai il passo più lungo della gamba, cosa che questa società ha già pagato. Dobbiamo sistemare alcune cose del passato. Sono stati messi tanti soldi, utilizzati anche per il pregresso“.

Non sarà, dunque, un mercato dispendioso quello dei lagunari, ma non è detto che non possano arrivare comunque calciatori interessanti. Uno di questi potrebbe essere Louis Patris, terzino classe 2001 in forza all’Anderlecht. Giovane e promettente prospetto cresciuto nelle giovanili dell’OH Leuven, Patris ha svolto tutta la trafila nelle nazionali giovanili del Belgio fino all’Under 21. Acquistato dall’Anderlecth nella passata stagione, ha vissuto un anno fra luci e ombre.

Il Venezia ha chiesto informazioni sulla base di un prestito ma chissà, in caso di possibile rilancio dopo una buona stagione in maglia arancioverde, il rapporto potrebbe tradursi in qualcosa di più concreto e definitivo. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 2 milioni di euro.