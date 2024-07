Calciomercato Verona, chi è Yllan Okou: il nuovo difensore francese

CalcioWeb

Un altro movimento sul calciomercato del Verona. L’Hellas ha ufficializzato l’arrivo di Yllan Okou, difensore francese. La formula è quella del prestito con riscatto. I dettagli sono stati svelati proprio dal club.

“Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito – in prestito fino al 30 giugno 2025, con opzione di riscatto – da Sporting Club Bastiais le prestazioni sportive del difensore francese Yllan Okou. Hellas Verona FC rivolge un caloroso saluto a Yllan, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni”.

Chi è Yllan Okou

Nato a Poitiers, in Francia, il 23 dicembre 2002, Okou inizia la sua carriera sportiva nel settore giovanile del Monaco, Club con cui compie il proprio esordio tra i professionisti il 2 febbraio 2022, nel match di Coupe de France vinto per 3-1 fuori casa contro il Quevilly-Rouen. Nelle giovanili del Monaco, Okou realizza in totale quattro gol e un assist in 26 presenze.

Nel 2023 il difensore si trasferisce al Bastia, dove nella scorsa stagione colleziona 25 presenze in Ligue 2 – il campionato cadetto francese – e realizza due gol.

