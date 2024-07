Verona, pronto il colpo dalla Salernitana: in arrivo un centrocampista per Zanetti

CalcioWeb

Grigoris Kastanos potrebbe diventare presto l’ultimo colpo del calciomercato del Verona. La trattativa per il centrocampista cipriota sembrava doversi concludere con la contropartita Lasagna, da spedire in direzione Salerno, ma il trasferimento dell’attaccante al Bari ha cambiato le carte in tavola. Niente contropartite, solo cash.

L’operazione che dovrebbe portare il calciatore cipriota in Veneto si aggirerebbe intorno al milione di euro. Per Kastanos è pronto un contratto biennale e la riconferma in Serie A. Il calciatore è molto gradito a mister Martusciello ma la chiamata dalla serie superiore è impossibile da rifiutare.