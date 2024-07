Calciomercato, testa a testa per Zuberek: l’interista tra Serie B e C

CalcioWeb

Jan Zuberek è un calciatore di grande prospettiva e si preannuncia una stagione da titolare in Serie B. Si tratta di un attaccante polacco classe 2004 di proprietà dell’Inter. L’11 gennaio 2024 si è unito alla Ternana per la seconda parte della stagione in Serie B, poi conclusa con l’amara retrocessione.

Sembrava fatta per il ritorno del calciatore alla Ternana, in Serie C, ma nelle ultime ore si è registrato un inserimento in grado di spostare gli equilibri. Sul calciatore ha messo gli occhi anche il Cittadella, alla ricerca sul calciomercato di calciatori giovani da valorizzare.

Il Cittadella è attualmente in pole per assicurarsi le prestazioni del talento e una decisione definitiva è attesa a stretto giro di posta.