Caos Sampdoria in Serie B, anche il Pisa all’attacco: la richiesta alla Lega e alla Figc

Sono ore di grande tensione in casa Sampdoria. Il club blucerchiato è attivissimo sul calciomercato con l’obiettivo di costruire una squadra molto forte per la prossima stagione e tentare l’assalto alla Serie A con Andrea Pirlo in panchina. In casa blucerchiata continuano a tenere banco anche le questioni extra-campo.

Secondo le ultime notizie la Lega B ha sospeso i tesseramenti e non ha dato i visti d’esecutività ai nuovi: c’è tempo fino all’8 agosto, lo step decisivo sarà il 31 luglio, quindi bisogna aspettare, ma c’è il rischio penalizzazione, aveva riportato l’edizione de ‘La Gazzetta dello Sport’.

La richiesta del Pisa

Sempre la ‘Gazzetta dello ‘Sport’ ha aggiornato sulla situazione nell’edizione odierna. Secondo la ‘Rosea’ dopo il Brescia, anche il Pisa ha chiesto spiegazioni alla Lega B in merito al mercato del club blucerchiato.

In discussione stavolta ci sono gli incentivi all’esodo per i calciatori che hanno risolto i contratti con pagamenti pluriennali: il conteggio degli importi dovuti va inserito nel bilancio anno per anno (come sostiene la Samp) o deve risultare tutto in questo (come ha dovuto fare lo stesso Pisa in passato)?. La Lega girerà la questione alla Figc per la risposta.