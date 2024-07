Carrarese, Ryduan Palermo si presenta: caratteristiche, curiosità e papà Martin

CalcioWeb

La Carrarese ha piazzato il colpo Ryduan Palermo, figlio dell’ex calciatore Martin Palermo. L’attaccante si è presentato con il botto e la prossima stagione potrebbe rivelarsi quella della definitiva consacrazione.

“Scegliere questo club è stata una decisione facile, sia perché l’idea di mettermi in gioco in una categoria importante come la Serie B è allettante, sia perché la società fin da subito mi ha ispirato fiducia e voglia di lottare per fare la differenza. La piazza è calda e se gli dai soddisfazioni sanno ricambiare con grandissimo entusiasmo, ho visto alcune immagini della finale, mi ricorda il tifo argentino per alcuni versi”, sono le prime parole del calciatore.

Caratteristiche, curiosità e Martin Palermo

Sulle caratteristiche: “sono un attaccante a cui piace muoversi su tutto il fronte offensivo, cerco di essere un punto di riferimento per i miei compagni. Sono un giocatore fisico, che sa farsi valere. Per la squadra di Mister Calabro voglio fare la differenza, sia in area di rigore che fuori, e rendermi utile in ogni fase del gioco”

“Mio padre rimane il punto di riferimento, sia nella mia carriera professionale che nella vita, a lui chiedo consigli sempre e non solo tecnici, ma è anche una persona che mi lascia lo spazio necessario per decidere autonomamente: la decisione finale spetta a me”.

“Nessun altro stadio ti regala le sensazioni della Bombonera. Quando tutti i tifosi iniziano a cantare e saltare, l’impressione è quello di vedere anche il campo tremare e lo stadio caderti addosso. È magico”, conclude l’attaccante.